Россия ввела ответные санкции против Исландии, Норвегии и Гренландии

Россия приняла ответные санкционные меры в отношении Исландии, Норвегии, Гренландии и Фарерских островов после их присоединения к антироссийским санкциям Европейского союза. Об этом в пятницу, 29 апреля, заявили в МИД РФ.

«Приняты встречные меры в отношении 9 представителей Исландии, 16 представителей Норвегии, 3 представителей Гренландии и 3 представителей Фарерских островов. Указанным лицам <...> запрещен въезд на территорию нашей страны», — говорится в сообщении ведомства.

В российском МИДе пояснили, что в черный список внесен ряд парламентариев, членов правительств, представителей деловых и академических кругов, СМИ, а также некоторые общественные деятели, «активно продвигающие антироссийскую риторику и участвующие в формировании и проведении политики, направленной против России».

Ранее в этот же день независимый британский журналист Ричард Медхерст в интервью «Известиям» заявил, что европейские страны в некотором смысле накладывают санкции сами на себя.

Днем ранее в качестве ответной меры на недружелюбные действия Канады МИД РФ опубликовал перечень канадских граждан, которым закрыт въезд в Россию на постоянной основе. В список вошли 592 человека, в частности члены палаты общин канадского парламента.

27 апреля Россия «на основе взаимности» ввела персональные санкции в отношении 287 депутатов палаты общин парламента Великобритании.

Запад начал ужесточать санкции против России, после того как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Началу спецоперации предшествовали: обострение ситуации в Донбассе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск, обращение руководства ДНР и ЛНР к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

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