В Коми произошло два пожара

В Республике Коми 28 апреля произошло сразу два пожара. Об этом сообщило информационное агентство «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Коми.

По информации агентства, первый случай произошел 28 апреля в частном жилом доме на улице Комсомольской в селе Усть-Кулом. Сообщение о возгорании поступило в районную пожарно-спасательную службу в 15:12. Подразделение прибыло на место в течение трех минут и ликвидировало возгорание к 16:20. В результате огонь повредил дом на площади 100 кв. м.

По предварительным данным, причиной послужила неисправность электрооборудования.

Второй случай произошел вечером того же дня в хозпостройке на улице Ленина в поселке Приуральский Троицко-Печорского района. Спасатели прибыли на место вызова после поступления информации и оперативно ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 12 кв. м. Предварительной причиной возгорания специалисты назвали неосторожное обращение с огнем.

Ранее в тот же день в Бугуруслане (Оренбургская область) в результате пожара в частном доме погиб мужчина. Спасатели прибыли на место через пять минут после вызова. Ликвидация возгорания заняла около трех часов. Предварительная причина — неисправность электрооборудования.