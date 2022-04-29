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Аналитики сравнили стоимость жилья в Москве с другими странами

Аналитики «Метриум»: на деньги от продажи «однушки» в Москве можно купить квартиру в Белграде или Стамбуле
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В качестве альтернативы проданной стандартной однокомнатной квартиры экономкласса в новостройке в Москве площадью до 50 «квадратов» стоимостью 13,6 млн рублей. или $150 тыс., можно купить жилье в сербском городе-миллионнике Белграде по цене от $1,8 тыс. до $3,2 тыс. за квадратный метр. Об этом говорится в сообщении компании «Метриум», которое поступило в «Известия» в пятницу, 29 апреля.

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На 13,6 млн рублей в Белграде можно приобрести квартиру площадью 90 кв. м на окраине или 50–70 кв. м в центре.

На втором месте — турецкий Стамбул, где средняя стоимость квадратного метра на окраинах составляет $890, а в центре — $1,5 тыс. Москвичи смогут приобрести там квартиру в центре площадью до 70 «квадратов» в современной новостройке по цене московского экономкласса.

Также в рейтинг вошло несколько городов в странах бывшего СССР. Например, в Баку по цене однокомнатной квартиры экономкласса в Москве можно купить квартиру площадью 80–90 кв. м в новостройке, а за пределами центра города — площадью до 180 кв. м.

В Ереване цены варьируются от $700 до $1,8 тыс. за квадратный метр, то есть москвичи могут приобрести квартиру в 70–90 «квадратов» с ремонтом и мебелью. В казахстанском Нур-Султане можно купить квартиру площадью до 200 кв. м.

Эксперты «Метриума» проанализировали страны, в которых россияне до сих пор могут свободно покупать жилую недвижимость. Заграничное жилье сравнили с квартирой в стандартной московской новостройке. Рассматривались страны, удовлетворяющие следующим критериям: есть прямое авиасообщение, отсутствуют карантинные препятствия для пересечения границы, упрощенный или безвизовый режим въезда, нахождение в стране может длиться 90 дней и больше. Приоритет отдавался странам с умеренным уровнем цен, значительным числом русскоязычных жителей, коротким транспортным плечом.

Отмечается, что из-за этих и других ограничений в обзор не попали многие популярные туристические страны, такие как Таиланд, Куба, Индонезия, Вьетнам. Для въезда, например, в Дубай, необходимо иметь обратный билет.

В конце марта в группе компаний Metropolitan Premium Properties сообщили «Известиям», что у россиян в несколько раз вырос спрос на недвижимость в ОАЭ, в том числе в Дубае. Наибольшая активность заметна в сегменте недвижимости стоимостью $250–500 тыс., количество сделок в котором выросло в четыре раза. Спрос увеличился не только на покупку, но и на краткосрочную аренду, в том числе в сегменте элитной недвижимости.

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