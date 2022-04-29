Жительница Челябинска ожидает суда за обман дольщиков на 183 млн рублей

В Челябинске ожидает суда учредитель и директор ООО «Строительные технологии города». Женщину обвиняют в мошенничестве на 183 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в период с ноября 2013 года по июнь 2019-го обвиняемая привлекла средства 32 граждан и юридических лиц на строительство жилого дома в ЖК «Оникс». Общая сумма составила около 183 млн рублей.

Полученные средства женщина направила на строительство офисного здания и жилых домов в ЖК «Ривьера» и в ЖК «Победа», пишет Kursdela.biz. В ее отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

На движимое и недвижимое имущество обвиняемой на сумму 176 млн рублей наложен арест. Расследование уголовного дела завершено. Материалы будут направлены в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения.

Ранее в апреле было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего учредителя компании-застройщика в Хабаровске. Его подозревают в хищении 230 млн рублей средств дольщиков.