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Компания РЖД назначила свыше 500 дополнительных поездов на майские праздники

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На грядущие майские праздники ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) 29 апреля объявило о назначении свыше 500 дополнительных рейсов. В пресс-службе компании это объяснили повышенным спросом.

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«Количество дополнительных поездов на майские праздники превысило 500. Видим высокий спрос на поездки и увеличиваем число дополнительных поездов», — заявили представители организации.

Только в южные регионы России отправится более 100 дополнительных поездов.

Ранее в этот же день представители РЖД сказали, что в майские вырастет периодичность движения поезда № 869/870 сообщением Томск-II–Новосибирск. Изменения ожидаются с 28 апреля по 11 мая, кроме 3 и 9 мая.

27 апреля компания сообщила, что для удовлетворения спроса на поезда дальнего следования в период майских праздников назначает дополнительные поезда, которые свяжут Орел с Москвой и Санкт-Петербургом. Так, в период с 28 апреля по 12 мая через Орел будут курсировать шесть дополнительных пассажирских поездов: четыре сообщением Москва–Белгород и два из Санкт-Петербурга.

8 апреля в РЖД сообщили, что стоимость билетов на «Сапсан» с отправлением в майские праздничные дни будет зафиксирована. Условия будут распространяться на поезда, курсирующие между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом.

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