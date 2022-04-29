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Песков: Россия не приглашала иностранных лидеров на празднование Дня Победы в Москве

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Россия не приглашала лидеров других стран в Москву на празднование Дня Победы. Об этом 29 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали», — сказал представитель Кремля.

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Также он уточнил, что участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в мероприятиях пока не планируется.

В этом году в РФ будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы Красной армии в Великой Отечественной войне, которая состоялась 9 мая 1945 года.

В Москве праздничный парад в честь Дня Победы состоится на Красной площади. Как уточнили в Минобороны, в пеших расчетах будет задействовано 11 тыс. человек. Будут показаны реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» и самоходная артиллерийская установка «Мста-С». В небо поднимутся 77 самолетов и вертолетов. В авиационной части будут представлены стратегические ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 «Белый лебедь», Ту-22М3, вертолеты Ка-52, Ми-26. Кроме того, восемь истребителей пролетят в полетном порядке в виде буквы Z.

Первая ночная тренировка к военному параду на Красной площади состоялась 28 апреля.

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