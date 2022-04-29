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Аналитики рассказали о снижении цен на подержанные авто в России

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В апреле текущего года рынок подержанных автомобилей практически вернулся к уровню февраля, а предложение новых машин значительно сократилось. Об этом сообщают 29 апреля эксперты специализированного автопортала «Дром».

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При этом, по данным экспертов, интерес к покупке подержанных машин сократился на 15%. В настоящее время средняя цена продающегося б/у авто в России относительно прошлого месяца снизилась на 16%. По состоянию на 29 апреля, она составила 970 тыс. рублей.

Кроме того, на рынке на 75% (относительно февраля текущего года) уменьшилось и количество объявлений о продаже новых машин. Эксперты отмечают, что в условиях дефицита дилеры резко повысили цены.

«С начала года новые машины прибавили в цене 40–60%, и средняя стоимость авто от дилера достигла 2,7 млн рублей», — говорится в сообщении.

Таким образом, эксперты прогнозируют, что спрос на подержанные машины вырастет.

«Период «сбрасывания» рублей и ажиотажного спроса закончился. Все, кто имел возможность или необходимость приобрести авто, уже сделали это. Привлекательных автомобилей на рынке становится всё меньше, а цены на них относительно прошлого года выросли значительно. В дальнейшем из-за острого дефицита новых авто спрос переместится в сторону свежих подержанных машин, возрастом до 3–5 лет», — рассказал директор по развитию автомобильного портала «Дром» Антон Серков.

Он отметил, что в апреле текущего года скорость продажи машин-«трехлеток» увеличилась в три раза относительно начала года.

13 апреля стало известно, что китайский кроссовер Chery Tiggo стал самым популярным на вторичном рынке в марте 2022 года: его продажи в РФ за указанный месяц составили 754 единицы. На второй строчке рейтинга расположился Lifan Solano (530 ед.). Третьим по популярности стал внедорожник Great Wall Hover (526 ед.).

11 марта стало известно, что в России в феврале 2022 года было продано 10,5 тыс. новых китайских автомобилей, что на 70% больше, чем за такой же период прошлого года.

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