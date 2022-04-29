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Компания «Аэрофлот» с 6 мая возобновит полеты в Турцию

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» 29 апреля объявила о том, что возобновит полеты в Анталью и Стамбул. Рейсы запустят 6 мая, сообщили в пресс-службе перевозчика.

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«Полеты в эти города будут выполняться до двух раз в день на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330», — заявили в организации.

Там добавили, что в настоящий момент граждане уже могут приобрести билеты на сайте аэропорта Шереметьево.

В конце марта сообщалось, что Минтранс России попросил авиавласти Турции поддержать планы по перераспределению назначения на выполнение рейсов в эту страну между перевозчиками из РФ. Об этом сообщали «Известия» со ссылкой на письмо главы департамента госполитики в области гражданской авиации Светланы Петровой в адрес ее турецкого коллеги Кемаля Юксека.

Рейсы «Аэрофлота», «Победы» и ряда других перевозчиков предлагалось отдать предприятиям, владеющим Superjet 100. Это «Ираэро», Red Wings, «Азимут» и «Россия». Разрешения на полеты предполагалось получить по семи направлениям: из Москвы, Минвод и Сочи в Стамбул и Анталью, а также из Махачкалы в Анталью.

Такое перераспределение нужно для поддержания мобильности россиян и сохранения воздушных коридоров между Россией и иностранными государствами в период ограничительных мер западных стран, говорилось в письме.

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