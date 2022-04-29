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Рабочий погиб на стройке в селе Новотроицкое на Сахалине

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В Анивском районе Сахалинской области в результате падения с высоты погиб рабочий. Организована проверка, сообщает 29 апреля СУ СКР по региону.

Трагедия произошла в селе Новотроицкое на территории стройплощадки. Предварительно установлено, что рабочий сорвался с пятого этажа строящегося дома.

В результате падения мужчина получил различные травмы, от которых скончался, пишет ИА SakhalinMedia.

«Тело направлено на судебно-медицинское исследование. Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства смерти рабочего», — говорится в сообщении СК.

28 апреля в Новотроицке (Оренбургская область) слесаря насмерть придавило металлической плитой. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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