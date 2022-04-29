ЦБ поддержал объединение ВТБ, «Открытия» и РНКБ

Банк России считает разумным решением объединение кредитных организаций ВТБ, «Открытие» и Российский национальный коммерческий банк (РНКБ). Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания регулятора в пятницу, 29 апреля.

Она признала, что не видит возможности продать «Открытие» рынку. Центробанк как регулятор не может быть долго собственником банка, отметила она.

Ранее в этот же день «Коммерсант» сообщал, что ВТБ могут объединить в общую группу с «Открытием» и РНКБ. По данным издания, соответствующее предложение премьер-министру Михаилу Мишустину направил глава ВТБ Андрей Костин.

Источники газеты утверждали, что идея уже получила одобрение президента России Владимира Путина и поддержку Центробанка.

ЦБ и Минфин не ответили на запросы газеты, ВТБ, «Открытие» и РНКБ отказались от комментариев.

По словам одного из собеседников издания, за счет объединения кредитные организации смогут «заметно сэкономить на отделениях», которые у ВТБ и «Открытия» часто дублируют друг друга, и расходах на персонал. Также объединение «приведет крупного федерального игрока в Крым».

Источник газеты в правительстве полагает, что решение позволит «оптимизировать расходы бюджета по стабилизации банковского сектора и одновременно сохранить конкурентный рынок финансовых услуг».

О том, что ВТБ рассматривает варианты работы в Крыму, заявлял в Госдуме Андрей Костин 5 апреля. Он говорил, что на полуострове создана достаточно эффективная система, работает РНКБ. Банк ВТБ будет развивать и налаживать связи на полуострове, добавлял он.

В конце февраля, после начала российской операции в Донбассе, ВТБ попал в американский санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). Также под ограничения попал банк «Открытие». 2 марта Евросоюз отключил семь российских банков от SWIFT. Под санкции попали ВТБ, «Россия», «Открытие», а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил о необходимости создания собственной платежной системы для стран БРИКС. Он отметил, что это помогло бы нивелировать новые ограничительные меры.

Санкции против России были введены рядом стран Запада после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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