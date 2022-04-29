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В Гагаузии парламент разрешил использование георгиевской ленточки

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Народное собрание Гагаузии (автономное территориальное образование в составе Республики Молдова. — Ред.) приняло закон, разрешающий использование на территории автономии георгиевских ленточек в качестве символа победы в Великой Отечественной войне. Об этом в четверг заявил председатель законодательного органа Дмитрий Константинов во время заседания депутатов.

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«Закон АТО Гагаузия «Об использовании символов победы на территории Гагаузии» одобрен единогласно», — заявил Константинов.

В сообщении говорится, что с сегодняшнего дня на территории Гагаузии на государственном уровне разрешается беспрепятственное изготовление и ношение символов Великой Победы 9 мая 1945 года, в том числе георгиевских лент и красных флагов.

Отмечается также, что депутаты категорически не согласны и осуждают молдавские власти за стремление исказить значимость Дня Победы и представить праздник в контексте «пропаганды войны».

Гагаузия — автономное территориальное образование в составе Республики Молдова. Как и молдавско-приднестровский, молдавско-гагаузский конфликт возник в конце 1980-х годов.

20 апреля сообщалось, что полиция Молдавии предупредила о наказании для всех граждан, которые будут носить георгиевскую ленточку как в День Победы, так и в любое другое время.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал, что таким запретом Молдавия «бездарно и нелепо» пытается стереть из истории память о том, что именно советские солдаты освобождали ее территорию от фашизма.

19 апреля президент Молдавии Майя Санду подписала закон, который запрещает демонстрацию символики, используемой российскими войсками. К ним относятся георгиевская лента, а также символы Z и V.

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