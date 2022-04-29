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Набиуллина оценила вероятность дефолта в России

Набиуллина: о дефолте в России речи не идет, у Минфина есть ресурсы для погашения евробондов
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Министерство финансов России имеет ресурсы для погашения платежей по евробондам, ни о каком дефолте речи нет. Об этом 29 апреля на пресс-конференции заявила глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

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«Что касается выполнения Минфином своих обязательств по долгам, я бы еще раз хотела заметить, что у Министерства финансов есть ресурсы и с этой точки зрения, с экономической точки зрения, ни о каком дефолте речь не может идти», — сказала финансист.

По ее словам, проведение платежей зависит от иностранных банков.

Ранее в этот день стало известно, что Минфин РФ исполнил обязательства по суверенным евробондам в долларах с погашением в 2022 и 2024 годах. 4 апреля ведомство должно было осуществить выплаты по суверенным еврооблигациям выпусков «Россия-2022» и «Россия-2042», однако из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте исполнило обязательства перед иностранными держателями в рублях.

17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что дефолт в России — вопрос времени. По ее словам, санкции всё глубже въедаются в российскую экономику. Она уверена: «Сотни крупных компаний и тысячи экспертов покинули страну, ВВП в России, по нынешним прогнозам, снизится на 11%».

14 апреля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что США пытаются спровоцировать дефолт в РФ за счет запрета иностранных инвестиций в российские ценные бумаги. При этом он подчеркнул, что американская сторона готова жертвовать интересами собственных компаний, занимавших лидирующие позиции по капиталовложениям в экономику РФ.

11 апреля министр финансов Антон Силуанов в интервью «Известиям» заявил, что сознательная политика западных стран заключается в том, чтобы всеми способами искусственно создать рукотворный дефолт. По его словам, если Запад объявит стране дефолт по неисполнению обязательств по еврооблигациям, Россия будет обращаться в суды.

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