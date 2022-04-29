Автомеханик дал советы по подготовке к мотосезону

Автомеханик Руслан Тепляшин поделился рекомендациями для мотоциклистов по подготовке к открытию мотосезона, которое состоится 30 апреля в Москве.

«В первую очередь необходимо правильно консервировать мотоцикл, так как при бережном хранении можно будет стряхнуть пыль и выезжать на дорогу. Перед началом эксплуатации надо осмотреть транспорт, поискать, есть ли подтеки жидкостей, найти источники. Дальше проводим замену масла и фильтров», — рассказал эксперт в беседе с «Известиями».

По его словам, обычно замену масла необходимо проводить раз в 5 тыс. км, однако в зависимости от модели мотоцикла этот показатель может отличаться.

«Стоит учитывать, что двигатель байка работает на более высоких оборотах, чем у легкового автомобиля, поэтому мой совет — чаще менять его (масло. — Ред.). Масляный и воздушный фильтр также можно менять вместе с маслом. Далее смазываем тросы сцепления и газа», — продолжил Тепляшин.

Также он порекомендовал как можно реже мыть мотоцикл и делать это предельно аккуратно, так как влага может попасть в мелкие детали и вызвать коррозию. Вместе с тем эксперт призвал обращаться в автомастерские для глубокого анализа и технического обслуживания мотоцикла.

Ранее, 20 апреля, в Госавтоинспекции в преддверии открытия мотосезона напомнили об основных правилах безопасного вождения. Так, мотоцикл должен быть зарегистрирован в установленном порядке в ГИБДД, а у водителя в правах должна быть открыта соответствующая категория. Перед началом сезона мотоциклистам порекомендовали проверить техническое состояние мотоцикла или мопеда, чтобы своевременно устранить все неисправности.