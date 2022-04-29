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Пострадавшего от взрыва в Пугачево мальчика выписали из больницы

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Из больницы Ижевска выписали шестилетнего мальчика, который пострадал на территории детского сада в селе Пугачево от взрыва боевого устройства. Ребенок будет наблюдаться на дому.

О его состоянии рассказала замглавы правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

Udm-info.ru уточняет, что в результате инцидента пострадали два ребенка. Одного мальчика доставили в Малопургинскую больницу, но сразу же отпустили. Другого ребенка отвезли в Республиканскую детскую клиническую больницу в Ижевске.

Взрыв на территории детского сада села Пугачево произошел 25 апреля. По словам воспитателей, дети «нашли железку и бросили ее в забор». Уголовное дело возбудили по двум статьям: «Халатность» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт и хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Тем временем, на территории бывшей воинской части села Пугачево подрядчик ООО «Форпост Балтики Плюс» возобновил сбор взрывоопасных предметов. Жителей предупредили об опасности проникновения на территорию бывшего арсенала, пишет ИА «Сусанин».

9 мая 2020 года сухая трава загорелась на территории бывшей воинской части в удмуртском селе Пугачево, произошла детонация снарядов. Жители села до сих пор находят снаряды. В январе этого года в правительстве Удмуртии заявили, что работы по утилизации боеприпасов на арсенале продлятся еще два года.

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