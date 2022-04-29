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Эксперты спрогнозировали дальнейшее снижение ставки льготной ипотеки

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Ставки по льготным ипотечным программам могут быть пересмотрены в сторону уменьшения на 2–3 процентных пункта (п.п.) к июлю–сентябрю 2022 года. Такой прогноз «Известиям» озвучил эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота в пятницу, 29 апреля.

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Ранее в этот же де день замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила «Известиям», что ставка по льготной ипотеке может снизиться с 9 до 7%.

В пятницу Банк России снизил ключевую ставку с 17 до 14% годовых. Эксперты, опрошенные «Известиями», отметили, что снижение ставки поспособствует повышению доступности кредитов для бизнеса и населения, а также поддержит экономическую активность.

По словам Бархоты, процентные ставки по рыночным ипотечным программам могут уже в июле–сентябре опуститься до 10–12%.

Это произойдет в случае отсутствия новых экономических шоков и плановой адаптации экономики и финансового сектора к новым условиям ключевая ставка к концу 2022 года может составить 10%, добавил эксперт.

Рыночные ставки пойдут на понижение уже между праздниками, ставки по основным программам будут в районе 13,5–14,5%, что заметно оживит спрос уже в краткосрочной перспективе, отметил директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков.

По его мнению, заметно легче станет вторичному рынку, потому что ставка по ипотеке позволит приобрести квартиру уже с существенно меньшей кредитной нагрузкой.

За два месяца сформировался отложенный спрос, который начнет реализовываться сразу, как только появится доступный финансовый инструмент. Дополнительно катализирует спрос закрытие краткосрочных депозитов, которое придется как раз на май, поэтому часть денег отправится в недвижимость, считает Новиков.

25 апреля президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил продлить льготную ипотеку на новостройки до конца этого года и снизить ставку по ней с 12 до 9%.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 26 апреля дал поручение профильным министерствам оперативно подготовить все правовые документы, чтобы изменения были реализованы максимально быстро.

Минфин сообщил 28 апреля, что российские банки начнут выдавать льготную ипотеку на новостройки под 9% с 1 мая.

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