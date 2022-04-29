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ЦБ РФ сообщил о подготовке мер по защите замороженных резервов

Набиуллина: ЦБ РФ готовит меры защиты замороженных резервов
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Центральный банк России готовит меры защиты по замороженным резервам, в том числе и правовые. Об этом 29 апреля заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

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«Это большая организационная, юридическая работа», — отметила она, отвечая на вопрос о проработке в США возможности передачи замороженных резервов России в пользу Украины.

По ее словам, говорить о деталях пока преждевременно.

«Есть ли уверенность в том, что нам позволят использовать меры правовой защиты? Мы оказались в той ситуации, когда многие институты либо отменены, либо близки к отмене», — подчеркнула она.

19 апреля Набиуллина также заявляла, что власти РФ готовят иски для возврата международных резервов. Они будут предъявлены сторонам, заморозившим российские средства.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт своим обязательствам перед Россией и подвел черту под надежностью своих валют.

13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны в связи со спецоперацией России по защите Донбасса заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. Вместе с тем министр подчеркнул, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров.

По словам Силуанова, приняв решение о заморозке резервов, Запад начал экономическую войну против России.

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