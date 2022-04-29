Басурин обвинил США в развязывании войны со всем миром

Соединенные Штаты Америки развязывают войну со всем миром, поставляя Украине вооружение первого поколения. Об этом 29 апреля заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, кроме систем залпового огня, танков, бронетранспортеров, средств ПВО Вашингтон намерен поставить Киеву самолеты F-16 первого поколения. Басурин обратил внимание, что вряд ли пилотировать его будет украинский военный.

«Это будет, наверное, пилот, все-таки действующий какой-то армии НАТО. Потому что освоить по-другому этот аппарат невозможно и им нельзя управлять с земли, как беспилотником», — сказал он в эфире Первого канала.

По мнению Басурина, это свидетельствует о начале войны США со всем миром.

Ранее в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что поставляемое США Украине оружие окажется в руках воинов-освободителей в качестве трофеев. В данный момент США «находятся на неправильной стороне истории», заверил он.

В этот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин поделился мнением, что за поставки вооружений США Киеву будут расплачиваться многие поколения украинцев. По его мнению, Киев загнал себя в долговую яму.

Накануне палата представителей конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Согласно одобренному проекту, в частности, американский лидер в 2022 и 2023 финансовых годах сможет поручить администрации США «предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы».

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины оружием не содействует урегулированию ситуации в стране. Представитель Кремля Дмитрий Песков 28 апреля указал, что такие действия создают угрозу безопасности для всего континента. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставляемое Киеву оружие может попасть к террористам, так же как это произошло с поставками оружия «оппозиции» в Сирии.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля. Ее началу предшествовали обострение ситуацнародных неспублик к Москве с просьбой о помощи, последующее признание Россией независимости республик.

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