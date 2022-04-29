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Басурин обвинил США в развязывании войны со всем миром
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Басурин обвинил США в развязывании войны со всем миром

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Соединенные Штаты Америки развязывают войну со всем миром, поставляя Украине вооружение первого поколения. Об этом 29 апреля заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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По его словам, кроме систем залпового огня, танков, бронетранспортеров, средств ПВО Вашингтон намерен поставить Киеву самолеты F-16 первого поколения. Басурин обратил внимание, что вряд ли пилотировать его будет украинский военный.

«Это будет, наверное, пилот, все-таки действующий какой-то армии НАТО. Потому что освоить по-другому этот аппарат невозможно и им нельзя управлять с земли, как беспилотником», — сказал он в эфире Первого канала.

По мнению Басурина, это свидетельствует о начале войны США со всем миром.

Ранее в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что поставляемое США Украине оружие окажется в руках воинов-освободителей в качестве трофеев. В данный момент США «находятся на неправильной стороне истории», заверил он.

В этот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин поделился мнением, что за поставки вооружений США Киеву будут расплачиваться многие поколения украинцев. По его мнению, Киев загнал себя в долговую яму.

Накануне палата представителей конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Согласно одобренному проекту, в частности, американский лидер в 2022 и 2023 финансовых годах сможет поручить администрации США «предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы».

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины оружием не содействует урегулированию ситуации в стране. Представитель Кремля Дмитрий Песков 28 апреля указал, что такие действия создают угрозу безопасности для всего континента. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставляемое Киеву оружие может попасть к террористам, так же как это произошло с поставками оружия «оппозиции» в Сирии.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля. Ее началу предшествовали обострение ситуацнародных неспублик к Москве с просьбой о помощи, последующее признание Россией независимости республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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