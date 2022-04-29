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Реставрация флигеля усадьбы Рукавишниковых началась в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде началась первая за 100 лет реставрация флигеля усадьбы Рукавишниковых. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Подрядная организация «Фрегат» должна выполнить реставрационные работы в течение 12 месяцев. Стоимость контракта с фирмой составила более 80 млн рублей, уточняет ИА «НьюсНН».

Двухэтажное кирпичное здание на Верхневолжской набережной возвели в 80-е годы XIX века. Комплексный ремонт в нем не проводился более 100 лет, с момента его передачи в 1918 году Нижегородскому архитектурному музею-заповеднику.

В декабре 2021 года после аварии в системе отопления музейные фонды пришлось переместить в главный усадебный дом, с которым флигель связан переходом на уровне второго этажа.

Усадьба Рукавишниковых является объектом культурного наследия и одним из важнейших архитектурных памятников города. В 2021 году была проведена реставрация главного дома усадьбы, каменного забора, въездных ворот и арки.

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