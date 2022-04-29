Прямой эфир
Мир
Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков БМП
Экономика
Датская компания Ørsted отказалась платить в рублях за российский газ
Мир
Норвегия закрыла границу для проезда грузовиков из России и запретила заход судов в порты
Мир
В Швеции еще не приняли решение по вопросу о вступлении в НАТО
Экономика
Россия предложила Индии перевести часть торговли в нацвалюты
Экономика
ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 17% до 14% годовых
Экономика
Курс евро опустился ниже 74 рублей впервые с марта 2020 года
Мир
Индонезия отказала Украине в поставке оружия
Общество
Над Красной площадью 9 мая пролетят «самолет судного дня» и МиГ-31И
Авто
Российский завод Haval уйдет в корпоративный отпуск до 15 мая
Мир
Басурин обвинил США в развязывании войны со всем миром

Расследование дела о ремонте спуска к реке Урал завершили в Оренбурге

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

СУ СКР по Оренбургской области заявило о завершении расследования уголовного дела в отношении начальника региональной инспекции госохраны объектов культурного наследия. Это часть нашумевшей истории о реконструкции спуска к реке Урал, который в народе прозвали золотым.

Чиновница обвиняется в превышении должностных полномочий. Следствие установило, что во время реконструкции объекта «Спуск к реке Урал» она не раз нарушила закон. Обвиняемая выдала разрешение на строительные и реставрационные работы с использованием определенных материалов без проектно-сметной документации ООО «СКИБ», переименованным в ООО «ИСК «Салмыш».

Позже выяснилось, что компания провела работы с нарушением требований закона и нормативно-правовых актов. В частности, во время реставрации использовался гранит Мансуровский. В результате произошло утяжеление конструкции объекта и превышение коэффициента надежности по нагрузкам. Это привело к созданию угрозы обрушения несущих конструкций объекта культурного наследия.

Сейчас необходимо провести дополнительные работы по устранению нарушений, которые оцениваются в сумму порядка 44 млн рублей.

Урал56.Ру напоминает, что «Скиб» начал ремонт спуска к Уралу в 2017 году. На ремонтные работы из бюджета потратили около 60 млн рублей в 2017 и 2018 годах. В последующие два года выполнялся ремонт за счет средств компании. В 2019 году компания получила прибыль в 74,3 млн рублей.

Общая сумма, которую государство потратило на этот объект, превышает 150 млн рублей, пишет 56orb.ru.

Компания принадлежит Наталье Курниковой, а директор — Владимир Курников, депутат Оренбургского городского совета.

Ранее суд вынес приговор в отношении бывшего начальника МБУ «Управление капитального строительства» Андрея Сальникова по делу о некачественном выполнении ремонта на спуске к реке Урал. Чиновник лишился права занимать должности на госслужбе сроком на два года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022