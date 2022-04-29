Расследование дела о ремонте спуска к реке Урал завершили в Оренбурге

СУ СКР по Оренбургской области заявило о завершении расследования уголовного дела в отношении начальника региональной инспекции госохраны объектов культурного наследия. Это часть нашумевшей истории о реконструкции спуска к реке Урал, который в народе прозвали золотым.

Чиновница обвиняется в превышении должностных полномочий. Следствие установило, что во время реконструкции объекта «Спуск к реке Урал» она не раз нарушила закон. Обвиняемая выдала разрешение на строительные и реставрационные работы с использованием определенных материалов без проектно-сметной документации ООО «СКИБ», переименованным в ООО «ИСК «Салмыш».

Позже выяснилось, что компания провела работы с нарушением требований закона и нормативно-правовых актов. В частности, во время реставрации использовался гранит Мансуровский. В результате произошло утяжеление конструкции объекта и превышение коэффициента надежности по нагрузкам. Это привело к созданию угрозы обрушения несущих конструкций объекта культурного наследия.

Сейчас необходимо провести дополнительные работы по устранению нарушений, которые оцениваются в сумму порядка 44 млн рублей.

Урал56.Ру напоминает, что «Скиб» начал ремонт спуска к Уралу в 2017 году. На ремонтные работы из бюджета потратили около 60 млн рублей в 2017 и 2018 годах. В последующие два года выполнялся ремонт за счет средств компании. В 2019 году компания получила прибыль в 74,3 млн рублей.

Общая сумма, которую государство потратило на этот объект, превышает 150 млн рублей, пишет 56orb.ru.

Компания принадлежит Наталье Курниковой, а директор — Владимир Курников, депутат Оренбургского городского совета.

Ранее суд вынес приговор в отношении бывшего начальника МБУ «Управление капитального строительства» Андрея Сальникова по делу о некачественном выполнении ремонта на спуске к реке Урал. Чиновник лишился права занимать должности на госслужбе сроком на два года.