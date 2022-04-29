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СК расследует факт обстрела погранпункта в Брянской области

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Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт минометного обстрела со стороны Украины пограничного пункта в Брянской области. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

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«Председатель Следственного комитета поручил подчиненным зафиксировать и расследовать факт обстрела, а также дать надлежащую правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению данного преступления», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что погранпункт в поселке Белая Березка был обстрелян со стороны Украины. В результате обстрела пострадавших нет. Были повреждены сети водо- и электроснабжения. В настоящее время уже проведены все работы по их восстановлению, добавил глава региона.

В Брянской области 14 апреля подвергся обстрелу поселок Климово. По информации Следственного комитета РФ, украинские вертолеты, двигаясь на малой высоте, произвели не менее шести авиаударов по жилым домам. Возбуждено уголовное дело. В Минздраве РФ отмечали, что в результате инцидента пострадали семь человек.

В Брянской области с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне провокаций со стороны украинских вооруженных сил. Также «желтый» уровень действует в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

Ранее в апреле политолог Сергей Станкевич предложил законодательно закрепить понятие зоны повышенной военной опасности в связи с обстрелами Брянской, Курской и Белгородской областей, граничащих с Украиной. Он отметил, что особенно опасно, когда используются беспилотники, которые сложно увидеть. По его словам, эффективной защиты от них пока не придумано.

РФ продолжает специальную операцию по защите мирного населения в Донбассе, о которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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