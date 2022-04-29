В ГИБДД рассказали о подготовке к дальним поездкам на машине

В ГИБДД дали несколько советов автомобилистам, запланировавшим дальние поездки на майские праздники. Чек-лист для обеспечения безопасности на дороге опубликован 29 апреля в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

В ГИБДД советуют автомобилистам не употреблять алкоголь накануне поездки. Перед автомобильным путешествием необходимо хорошо выспаться, а отправляться в дорогу следует утром.

Также в ГИБДД обратили внимание на необходимость делать остановки в пути, чтобы отдохнуть.

«Если с вами едут дети, то позаботьтесь об их безопасности и занятиях во время поездки. <...> Позаботьтесь о наличии светоотражающих жилетов», — напомнили в ведомстве.

Кроме того, перед дорогой автомобилистам следует проверить работоспособность основных систем машины, исправность внешних световых приборов и щеток стеклоочистителя, а также наличие самой жидкости для стеклоомывателя.

19 апреля в ГИБДД дали рекомендации по предотвращению аварии в случае поломки автомобиля. В ведомстве настоятельно порекомендовали не останавливаться прямо на проезжей части, а доехать до более безопасной локации. Если уровень поломки не предоставляет такой возможности, то нужно позвонить в экстренную службу по номеру 112 и оставаться в автомобиле.

Накануне Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса о планах россиян на майские праздники. Согласно результатам, более половины россиян (55%) намерены провести майские праздники дома, уехать на дачу планируют 42% сограждан. Также 8% граждан РФ рассчитывают заняться внутренним туризмом и поехать в другой город или село России. Чаще остальных об этом заявляют жители Санкт-Петербурга и Москвы.