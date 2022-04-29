В Тверской и Ярославской областях установят более 2300 феромонных ловушек

Специалисты управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям начали феромонный мониторинг, во время которого планируется установить 2380 ловушек. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили «Тверские ведомости».

Как пояснила газета, феромонный мониторинг дает возможность оперативно получать информацию о карантинном фитосанитарном состоянии объектов и своевременно локализировать и ликвидировать очаги вредителей, а также следить за качеством данной работы.

Уточняется, что феромонный мониторинг проведут не только на сельскохозяйственных угодьях, он затронет все карантинные объекты высокого фитосанитарного риска и продлится до конца лета.

В частности, специалисты установят ловушки на восточную и персиковую плодожорку, усачей рода Monochamus, сибирского и непарного шелкопряда, капрового жука, трипсов, минеров, табачной белокрылки, яблонную муху, коричнево-мраморного клопа, западного кукурузного жука, картофельную моль, американскую белую бабочку, азиатскую хлопковую совку, тутовую щитовку и зеленую садовую совку.

По данным газеты, большое внимание уделено местам складирования лесоматериалов и участкам, которые засеяны импортными семенами и посадочными материалами.

Ранее, 14 апреля, сотрудники Россельхознадзора обнаружили в Карелии около 240 т небезопасного зерна и продуктов его переработки. У продукции не было декларации о соответствии, кроме того, она не соответствовала требованиям технического регламента по микотоксинам и пестицидам.