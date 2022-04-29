Шведский производитель подшипников SKF сохранит присутствие в России

Один из крупнейших производителей подшипников, шведская компания SKF не остановит производство в России. Об этом 29 апреля пишет журнал «За рулем».

С 2008 года у ООО «СКФ» в России существует контракт с альянсом «Рено-Ниссан». В связи с этим для команды шведского производителя важной задачей является бесперебойное обеспечение поставок для конвейеров.

«Данное сотрудничество позволяет использовать, оптимизировать и сочетать разные каналы поставки, производственные площадки, как это часто бывает между двумя глобальными компаниями», — прокомментировала ситуацию пресс-служба ООО.

Компания намерена действовать по этой схеме, находясь в контакте с Минпромторгом России по этому вопросу. Обязательства в рамках контракта будут исполнены.

В настоящее время складские запасы предприятия заполнены, и необходимые компоненты в обычном режиме поставляют клиентам. Во II квартале текущего года, как только необходимые договоренности будут достигнуты, в компании осветят свои планы относительно дальнейшего ведения бизнеса.

С 2021 года SKF активно прорабатывала проект производства деталей для первичной комплектации автомобилей АвтоВАЗ и Renault. Эта работа приостановлена.

На фоне ухода западных компаний поставки оригинальных деталей по некоторым маркам авто прекратились, а запасов на складах хватит на 2–4 месяца. При этом комплектующие для ремонта, по предварительным расчетам, подорожали в среднем на 30%, оценили представители страхового рынка.

Как сообщили «Известиям» во Всероссийском союзе страховщиков, доставку аналогов автозапчастей наладили через Турцию, позднее комплектующие планируется ввозить через Казахстан.

В начале марта крупные иностранные бренды начали заявлять о прекращении деятельности в России. Сотни западных брендов поставили на паузу деятельность в РФ. Среди них — Nike, Adidas, Zara, IKEA, Lego, Apple, Samsung. В автомобильной отрасли приостановили работу с Россией Skoda, Volvo, BMW, Audi и др.