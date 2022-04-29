Песков: Россия не приглашала иностранных лидеров на празднование Дня Победы в Москве

Россия не приглашала глав иностранных государств и правительств на празднование Дня Победы в этом году. Об этом сообщил 29 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«На День Победы мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали», — заявил он.

В ответ на вопрос журналистов об участии в мероприятиях президента Белоруссии Александра Лукашенко Песков подчеркнул, что, по его данным, такая поездка не планируется. Помимо этого, он опроверг информацию о визите 9 мая президента Палестины Махмуда Аббаса.

Ранее в этот день Министерство обороны сообщило о составе подразделений и образцах военной техники, задействованных в параде: 11 тыс. служащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов — по числу лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Во главе колонны поедет легендарный танк того времени Т-34.

Помимо этого, над Красной площадью впервые пролетят восемь истребителей МиГ-29СМТ в полетном порядке виде буквы Z в поддержку российских военнослужащих, которые участвуют в специальной операции по защите Донбасса.