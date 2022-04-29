Прямой эфир
Сюжет:

Песков: Россия не приглашала иностранных лидеров на празднование Дня Победы в Москве

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не приглашала глав иностранных государств и правительств на празднование Дня Победы в этом году. Об этом сообщил 29 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«На День Победы мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали», — заявил он.

Победоносный: как создавали самый знаменитый советский танк
Тернистый путь легендарной «тридцатьчетверки»

В ответ на вопрос журналистов об участии в мероприятиях президента Белоруссии Александра Лукашенко Песков подчеркнул, что, по его данным, такая поездка не планируется. Помимо этого, он опроверг информацию о визите 9 мая президента Палестины Махмуда Аббаса.

Ранее в этот день Министерство обороны сообщило о составе подразделений и образцах военной техники, задействованных в параде: 11 тыс. служащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов — по числу лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Во главе колонны поедет легендарный танк того времени Т-34.

Помимо этого, над Красной площадью впервые пролетят восемь истребителей МиГ-29СМТ в полетном порядке виде буквы Z в поддержку российских военнослужащих, которые участвуют в специальной операции по защите Донбасса.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022