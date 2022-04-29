В МГИМО объяснили падение рейтинга Шольца до минимального уровня

Эксперт Института международных исследований МГИМО Александр Давыдов в пятницу, 29 апреля, в беседе с «Известиями» объяснил, почему рейтинг Олафа Шольца упал до рекордно низкого уровня с момента его вступления в должность канцлера Германии.

«Причины потери рейтинга Олафа Шольц объясняются не только его внешней политикой. Недавняя дискуссия из-за позиции канцлера повременить с поставками тяжелого оружия на Украину — это не центральный фактор. Я бы обратил внимание, что рейтинг канцлера упал в основном за счет тех, кто является сторонниками других партий», — отметил он.

По словам эксперта, в целом у канцлера ФРГ сохраняется неплохой уровень поддержки среди сторонников СДПГ — больше 50%. Среди «Зеленых» его поддерживает менее 20%, а СвДП — менее 9%. Таким образом, Шольц стал объектом партийной борьбы.

«Причина такой активной критики правительства — предстоящие в мае земельные выборы в Северном Рейне-Вестфалии, а это 20% населения Германии и 1/5 ее экономики. Естественно, все противники социал-демократов заинтересованы в том, чтобы СДПГ не одержала там такую же сокрушительную победу, как недавно в Сааре. Так что критиковать Шольца сейчас выгодно всем остальным партиям», — заключил Давыдов.

О том, что рейтинг действующего канцлера Германии рухнул до минимальных значений с начала вступления политика в должность, стало известно накануне.

Как указывало издание Welt, мнение жителей страны разделилось по поводу поставок тяжелого вооружения на Украину. Только 39% удовлетворены или очень довольны работой канцлера. При этом только 33% считают курс политика по Украине убедительным. 64% респондентов назвали политику Шольца осторожной. При этом только 37% уверены, что он может успешно провести страну через кризисный период.

Таким образом, рейтинг Шольца падает по шкале популярности до самого низкого значения с момента вступления в должность. В сентябре работу политика одобрял 51% избирателей.

В середине апреля работой канцлера, который в декабре 2021 года возглавил правительство ФРГ, были недовольны 49% респондентов, при этом довольны 38%. Сообщения о снижении рейтинга популярности появились на фоне инфляции и кризиса в стране.