Саперы МЧС взорвали найденную возле ж/д станции в Приморье авиабомбу

В Яковлевском районе Приморского края саперы МЧС подорвали авиабомбу. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Боеприпас обнаружили недалеко от железнодорожной станции Варфоломеевка. В среду, 27 апреля, сотрудники Амурского спасцентра МЧС прибыли в Приморье для ликвидации потенциально опасной находки, пишет ИА UssurMedia.

«В 19:00 опасный предмет был уничтожен путем подрыва», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что для этого снаряд пришлось транспортировать в ближайший карьер.

Как отмечает РИА «Восток-Медиа», безопасную транспортировку обеспечили сотрудники МВД и МЧС России.

22 апреля сообщалось, что в поселке Белоостров в Санкт-Петербурге нашли две минометные мины времен Великой Отечественной войны. Предметы вывезли на специализированный полигон для уничтожения.