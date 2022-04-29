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Саперы МЧС взорвали найденную возле ж/д станции в Приморье авиабомбу

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В Яковлевском районе Приморского края саперы МЧС подорвали авиабомбу. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Боеприпас обнаружили недалеко от железнодорожной станции Варфоломеевка. В среду, 27 апреля, сотрудники Амурского спасцентра МЧС прибыли в Приморье для ликвидации потенциально опасной находки, пишет ИА UssurMedia.

«В 19:00 опасный предмет был уничтожен путем подрыва», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что для этого снаряд пришлось транспортировать в ближайший карьер.

Как отмечает РИА «Восток-Медиа», безопасную транспортировку обеспечили сотрудники МВД и МЧС России.

22 апреля сообщалось, что в поселке Белоостров в Санкт-Петербурге нашли две минометные мины времен Великой Отечественной войны. Предметы вывезли на специализированный полигон для уничтожения.

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