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Песков назвал закон США о передаче Украине арестованных активов искажением норм права

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Одобрение конгрессом США законопроекта о конфискации и изъятии имущества российских бизнесменов с целью передачи на Украине является искажением любых правовых норм и понятий. Такое заявление в пятницу, 29 апреля, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это не что иное, как просто экспроприация частной собственности и попытка псевдоузаконить эту экспроприацию. <…> Это наглядным образом демонстрирует, насколько сейчас хрупки все общепризнанные устои в области частной собственности, экономики, политики и всего остального», — заявил Песков, добавив, что подобные действия не могут вызвать ничего иного, кроме неприятия.

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Он также обратил внимание на хрупкость всех общепризнанных правил в различных сферах деятельности.

28 апреля стало известно, что президент США Джо Байден направит предложение конгрессу по расширению полномочия правительства страны по изъятию связанных с Россией активов и их передаче в пользу Украины.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что одобрение палатой представителей США проекта, по которому власти могут направлять на поддержку Украины арестованные активы иностранцев, демонстрирует, что Вашингтону «любые законы не писаны».

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе.

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