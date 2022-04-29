В Швеции еще не приняли решение по вопросу о вступлении в НАТО

Швеция пока не приняла решения по вопросу вступления в НАТО. Об этом в пятницу, 29 апреля, заявила глава шведского МИД Анн Линде.

«В Швеции решение о присоединении к НАТО еще не принято. Обсуждение этого вопроса в парламенте пока продолжается, и процесс присоединения к блоку у нас отличается от финского», — цитирует министра финский телеканал MTV.

Днем ранее Линде заявила, что правительство страны выступает против проведения референдума о членстве в НАТО. По ее мнению, референдум может привести к поляризации в стране и распространению дезинформации среди населения.

13 апреля в правительстве Швеции также сообщили «Известиям», что референдум о членстве в НАТО не запланирован. В мартовском опросе 46% шведов выступили за членство в НАТО, 30% — против, а остальные не определились.

11 апреля источники британской газеты The Times сообщили, что Финляндия планирует в июне подать заявку на вступление в Североатлантический альянс, а за ней Швеция.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО негативно скажется на обстановке на европейском континенте.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» отметил, что решение властей Швеции и Финляндии подать заявки на членство в Североатлантическом альянсе — веяние времени. Кроме того, он отметил, что отношения с Россией на этом фоне только усложнятся.

Незадолго до этого, 3 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок.