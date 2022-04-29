Курс евро опустился ниже 74 рублей впервые с марта 2020 года

Курс евро на валютных торгах Мосбиржи снизился до 73,53 рубля. Об этом в пятницу, 28 апреля, свидетельствуют данные площадки.

Курс евро расчетами «завтра» на 14:30 мск падал на 2,42% — до 73,53 рубля. Курс доллара снизился до 70,8 рубля (–1,78%).

В последний раз курс евро был ниже 74 рублей в марте 2020 года.

25 апреля Банк России сообщил, что теперь курс доллара, евро и юаня по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе этих валют к российской по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск вместо 16:30 мск.

25 апреля Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, что на курс оказывают влияние несколько факторов. Он упомянул, в частности, падение евро к доллару на рынке Forex на фоне ожидания роста процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США и продажу валютной выручки экспортерами в рамках ранее введенных мер ЦБ.

13 апреля глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что российский рубль будет укрепляться по мере заинтересованности в нем других стран. Он отметил, что у большинства экономических партнеров растет интерес к сохранению платежей в более стабильных и распространенных валютах.