В СВР прокомментировали слова Нарышкина о планах Польши на Западной Украине

Заявление директора Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации Сергея Нарышкина о намерении США и Польши разместить на территории западной Украины миротворческий контингент основывается на разведывательных данных нескольких источников. Все они надежны, заявили в пятницу, 29 апреля, в пресс-бюро ведомства.

«Заявление относительно планов Вашингтона и Варшавы разместить в западной части Украины польский «миротворческий контингент» является не версией, а разведывательной информацией, полученной из нескольких надежных источников», — говорится в сообщении.

28 апреля Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-технического контроля Польши над «историческими владениями» на Украине.

По его словам, первым этапом «воссоединения» должен стать ввод польских войск на территорию Западной Украины, что приведет к расколу страны.

Уточняется, что «миротворческий контингент» планируется разместить в тех частях страны, где угроза столкновения с Вооруженными силами России минимальна. В «боевые задачи» польских военных войдет перехват у нацгвардии Украины контроля над расположенными там стратегическими объектами.

Ранее, 26 апреля, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что итогом политики Запада и Киева может стать распад Украины на несколько государств. По словам Патрушева, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому. Также он отметил, что США, «используя своих ставленников в Киеве», решили создать антипод России, выбрав для этого Украину и пытаясь разделить единый народ.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков рассказал «Известиям», что распад Украины вероятен и уже состоялся с учетом того, что появились Донецкая и Луганская народные республики.