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Вход на территорию Кравцовских водопадов в Приморье сделают платным

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Вход на территорию Кравцовских водопадов, расположенных в Хасанском районе Приморского края, сделают платным. Об этом сообщили в ФГБУ «Земля леопарда».

По словам сотрудников нацпарка, собранные деньги пойдут на поддержание благоустройства и регулярную уборку территории.

В начале 2022 года на Кравцовских водопадах обустроили более 360 м настильной тропы, отмечает zr.media. Также были обустроены видовые площадки, мост через реку, места для отдыха, беседки и зона барбекю.

Введение платы за посещение тропы стало вторым этапом благоустройства. С 23 апреля стоимость входного билета составляет 200 рублей для взрослого и 100 рублей для детей и пенсионеров.

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