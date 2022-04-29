Россия продолжит готовиться к саммиту G20, который пройдет в Индонезии 15–16 ноября. Об этом сообщил в пятницу, 29 апреля, представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия будет готовиться к этому саммиту. Пока преждевременно говорить о каких-то других модальностях нашего участия. Мы будем вас своевременно информировать», — уточнил представитель Кремля.

Ранее 29 апреля президент России Владимир Путин провел разговор с коллегой из Индонезии Джоко Видодо, с которым обсудил предстоящий саммит и принял приглашение посетить данное мероприятие.

Песков назвал разговор двух лидеров весьма позитивным.

В начале апреля сообщалось, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию в саммите «большой двадцатки». Представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы президент США Джо Байден отказался от посещения саммита G20, если на нем будет присутствовать российский лидер.

Саммит пройдет в Индонезии 15–16 ноября.