Проект Южного объезда в Уфе разработают за 375 млн рублей

В Уфе готовятся к началу строительство Южного объезда города. На разработку проектной документации из городского бюджета согласны выделить порядка 357 млн рублей. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте госзакупок.

В качестве заказчика разработки проекта выступает городское управление по строительству и ремонту дорог и искусственных сооружений.

Согласно условиям контракта, исполнитель должен разработать проектную документацию для строительства обхода с мостом через реку Белую в микрорайоне Кузнецовский затон, уточняет ИА «МедиаКорСеть».

Ранее сообщалось, что около уфимского поселка Зинино завершается строительство всех четырех опор новой транспортной развязки. Монтаж первых балок пролетных строений между второй и третьей опорами запланирован на май.