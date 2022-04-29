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Проект Южного объезда в Уфе разработают за 375 млн рублей

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В Уфе готовятся к началу строительство Южного объезда города. На разработку проектной документации из городского бюджета согласны выделить порядка 357 млн рублей. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте госзакупок.

В качестве заказчика разработки проекта выступает городское управление по строительству и ремонту дорог и искусственных сооружений.

Согласно условиям контракта, исполнитель должен разработать проектную документацию для строительства обхода с мостом через реку Белую в микрорайоне Кузнецовский затон, уточняет ИА «МедиаКорСеть».

Ранее сообщалось, что около уфимского поселка Зинино завершается строительство всех четырех опор новой транспортной развязки. Монтаж первых балок пролетных строений между второй и третьей опорами запланирован на май.

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