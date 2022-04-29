В Госдуме назвали воровством решение Польши по инфраструктуре «дочки» НОВАТЭКа

Решение властей Польши о том, что дочерняя компания НОВАТЭКа Novatek Green Energy обязана передать газотранспортную инфраструктуру польским компаниям, — это воровство. Об этом в пятницу, 29 апреля, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«Проблема Польши в их очень большой уверенности в том, что они могут себе позволить делать всё, что захотят. Отказываясь от российского газа, они закупают тот же российский газ, но в Германии и на 15% дороже», — отметил он.

Политик указал на то, что на этом фоне немцы зарабатывают, а поляки проигрывают, но зато Польша демонстративно не покупает газ у России, хотя де-факто он всё же российский.

«Что касается их действий по отбору имущества российских компаний за рубежом, мне кажется, что это воровство. Давайте называть вещи своими именами — просто воровство. В мире всегда были гарантии частной собственности, а сейчас они пропали. США забыли, что такое частная собственность, а за ними пошли наиболее оголтелые сторонники желания что-то своровать», — заключил Ананских.

Ранее в этот день пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер рассказал о том, что власти страны обязали Novatek Green Energy, попавшую под санкции республики, передать газотранспортную инфраструктуру польским компаниям.

26 апреля Польша ввела собственные санкции против «Газпрома», «Акрона», НОВАТЭКа и еще более 30 компаний из России. Список стал уточнением санкционного списка Евросоюза (ЕС). До этого в Варшаве заявили, что Польша готова отказаться от импорта российского газа за счет расширения газотранспортной системы. Из-за санкции несколько десятков польских регионов уже остались без СПГ.

Кроме того, уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет платить за российский газ в рублях. Он уточнил, что страна готова ко «всем возможным рискам», связанным с прекращением поставок из РФ.

27 апреля «Газпром» остановил поставки топлива болгарской компании «Булгаргаз» и польским Gaz-System и PGNiG, после того как власти стран заявили, что не намерены платить за российский газ рублями. Вскоре «Газпром» сообщил, что Варшава стала покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу Ямал–Европа.

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Покупатели должны открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа.