Новое здание музея Рязанского кремля планируют открыть в конце 2022 года

Новое здание музея Рязанского кремля на Соборной улице планируют открыть в IV квартале 2022 года. Об этом министр культуры и туризма Виталий Попов сообщил 28 апреля в ходе публичного отчета органов власти перед жителями.

По его словам, при строительстве музея существовал ряд проблем. Сейчас идет корректировка смет, экспертиза ожидается к концу мая.

Полностью завершить работы планируется к сентябрю, а ввести здание в эксплуатацию — в IV квартале текущего года.

Как уточняет РИА «7 новостей», музей Рязанского кремля изначально планировали открыть в 2018 году, но позже сроки перенесли на 2021-й. В течение апреля 2022-го на объекте велись активные работы.