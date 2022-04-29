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Российский завод Haval уйдет в корпоративный отпуск до 15 мая

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Коллектив российского завода китайского автомобильного бренда Haval в Тульской области уйдет в корпоративный отпуск. Производство будет приостановлено с 30 апреля по 15 мая, сообщила пресс-служба «Хавейл Мотор Рус» агентству «Автостат».

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Как уточнили в компании, отпуск связан с необходимостью технического обслуживания оборудования и инвентаризацией. Сотрудники вернутся к работе, производство будет возобновлено с 16 мая.

По данным «Автостата», по итогам I квартала этого года дилеры Haval в России реализовали 8311 машин — на 27% больше по сравнению с прошлым годом.

«В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России», — отметили в агентстве.

Накануне, 28 апреля, «Автотор» сообщил, что коллектив предприятий уйдет в корпоративный отпуск с 1 по 22 мая. В штатном режиме будут работать подразделения, которые отвечают за поддержание производственной инфраструктуры.

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