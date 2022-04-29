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В Брянской области со стороны Украины обстреляли погрануправление ФСБ в Белой Березке

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В поселке Белая Березка Брянской области 29 апреля отделение пограничного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) подверглось минометному обстрелу. Региональный губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале написал, что снаряды были выпущены со стороны Украины.

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«Были повреждены сети водо- и электроснабжения. В настоящее время уже проведены все работы по их восстановлению. Также в результате обстрела на кладбище упало дерево. Сейчас на месте работают оперативные службы», — написал Богомаз.

В Брянской области с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне провокаций со стороны украинских вооруженных сил.

Также «желтый» уровень действует в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

Россия продолжает специальную операцию по защите мирного населения в Донбассе, о которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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