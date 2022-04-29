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Путин предложил Совбезу обсудить безопасность РФ с учетом ситуации в Афганистане

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Президент России Владимир Путин на совещании с Советом безопасности предложил обсудить вопросы безопасности, в том числе на южном направлении в контексте обстановки в Афганистане. Об этом 29 апреля сообщила на своем сайте пресс-служба Кремля.

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«Но у нас есть и другие вопросы, которые представляют большой интерес с точки зрения как раз обеспечения безопасности нашей страны, в том числе на южном направлении», — отметил президент, говоря о проведении специальной операции России по защите жителей Донбасса.

Путин предложил участникам совещания обсудить вопросы безопасности применительно к событиям в Афганистане и в целом, в этом регионе, на этом направлении.

В совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, главы силовых ведомств, министерств и других профильных структур.

31 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал международное сообщество сотрудничать с новыми властями Афганистана.

Также стало известно, что Россия выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от нового правительства. По словам Лаврова, текущая администрация Афганистана справляется с поддержанием стабильной обстановки в стране, несмотря на вмешательство США и союзников.

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