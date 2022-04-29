«Аэрофлот» возобновит полеты в Турцию с 6 мая

«Аэрофлот» с 6 мая возобновляет регулярные рейсы в турецкие Анталью и Стамбул. Об этом сообщила авиакомпания в пятницу, 29 апреля.

Полеты в эти города будут выполняться до двух раз в день на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330, уточнил перевозчик. Продажа билетов на рейсы открыта.

«Аэрофлот» приостановил выполнение всех международных рейсов, кроме полетов в Минск, в начале марта на фоне арестов самолетов российских авиакомпаний за границей из-за санкций Евросоюза и США.

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