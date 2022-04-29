Путин присвоил звание Героя Труда Башмету и еще четверым россиянам

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда народному артисту СССР, художественному руководителю Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрию Башмету. Указ опубликован 29 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Башмет получил звание за особые трудовые заслуги перед государством.

С такой же формулировкой звания Героя Труда удостоены первый заместитель научного руководителя Всероссийского научно-исследовательского института автоматики им. Н. Л. Духова Юрий Бармаков и обозреватель «Российской газеты» Ирина Краснопольская.

Также звание Героя Труда присвоено директору филиала компании «Сухой» КнААПО Александру Пекаршу и дояру якутского кооператива «Крестях» Владимиру Михайлову.

В апреле 2021 года Путин присвоил звание Героя Труда также пятерым россиянам. В тексте указа главы государства сказано, что награда присвоена «за особые заслуги перед государством и народом».

В феврале 2021 года президент РФ присвоил звание Героя Труда академику Ивану Дедову. Глава государства тогда отметил его плодотворную работу как основателя и лидера эндокринологической школы.