Российский фондовый рынок уже больше месяца работает в новых реалиях после выхода с вынужденных «каникул». Вместе с тем введение санкций против РФ привело к масштабным сдвигам и перестройке рынков не только в нашей стране, но и во всем мире.

Глобально заморозка резервов Центробанка России стала звоночком для других государств. Фактически за подобными действиями американских властей виден месседж: «Если ваша политика не соответствует ожиданиям, то возможны последствия в виде заморозки резервов». Но одно дело, когда этот рычаг применяется в отношении Ирана, Афганистана, и другое — в отношении страны, которая входит в топ-20 экономик мира.

На фоне происходящих событий вера в доллар США сильно подрывается тем фактом, что правила игры могут поменяться в любой момент. Для союзников Штатов мало что изменится, но для Китая, Индии и стран Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки — многое. Большинство из них однозначно пересмотрят структуру золотовалютных резервов, поскольку действия США подрывают некоторые основы экономики. Если в 2000-х доля использования доллара в золотовалютных резервах центральных банков различных стран достигала 72%, то сейчас — 58%.

При нынешнем раскладе сил в геополитике не исключено также возрождение БРИКС, которая до сих пор оставалась номинальной организацией. Участники альянса скорее будут работать над сокращением использования доллара во взаиморасчетах, нивелируя связанные с ним риски. В его повестке может появиться вопрос о переводе расчетов в национальные валюты. В этом ключе Россия уже создала тренд, поменяв способы оплаты за газ и начав принимать рубли. Некоторые страны переняли его — например, Саудовская Аравия обсуждает с Китаем возможность расчетов за нефть в юанях вместо долларов.

В новой экономике некоторые решения будут объяснятся политическими мотивами, нежели финансовыми механизмами. К сожалению, тренд использования экономических рычагов для изменения политики будет набирать обороты, как и снижение роли доллара. Доля американской валюты во взаиморасчетах будет стремительно падать: по итогам февраля 2022-го показатель составил 39%, в 2015 году — 45%, а в 2012-м — 60%.

Если перейти от глобальных перемен к российским, то стоит обратить внимание на перестройку экономики под новые реалии и ее переориентацию на восток и юг. Разворот на Азию — хорош, но он вынужденный: с Европой нарушится очень много логистических цепочек. Таким образом, переход будет болезненным, а его издержки можно измерить ожидаемым падением ВВП больше 10% и инфляцией вблизи 25%. При этом нужно учитывать и то, что Россия может потерять часть экспорта в моменте: если российский газ невозможно пока заменить, то по ряду других товаров этот риск вполне уместен.

Другой вопрос: может ли российская экономика развиваться в условиях санкций и их последствий? Да, но очень медленно. Главный фактор в темпах развития сводится к уровню поставок технологий в Россию, которые определят масштабы отставания страны в будущем.

Тем временем на фондовой бирже РФ складывается интересная ситуация, схожая с той, что образовалась в Иране. Сейчас наш рынок работает без инвесторов-нерезидентов, в условиях ограничений на вывоз капитала, а также запрета шортов. По сути, он открыт только для граждан-резидентов. Даже в таких условиях можно говорить о развитии, правда, только о внутреннем. Учитывая текущий уровень инфляции, рынок должен начать расти в какой-то момент при существующих ограничениях и без вливаний из ФНБ. Со средствами фонда была словесная интервенция, которая на тот момент дала нужный эффект, но в них сейчас больше нуждается реальный сектор экономики, чем биржа. Кроме того, деньги могут быть нужны рынку, когда снимут ограничения для нерезидентов на фоне риска масштабных распродаж. Впрочем, вряд ли это случится, пока не будут разморожены резервы ЦБ РФ.

Росту отечественного рынка может способствовать приток частных денег. Например, в Иране при схожих ограничениях фондовая биржа стала для граждан спасением от инфляции. Рынок Ирана за последние 10 лет рос приблизительно на 14% в долларах в год. И это происходило по большей части потому, что люди спасали свои сбережения от инфляции.

Безусловно, в России есть те, кто обжегся на обвале рынка, как и те, кто включился в игру вместе с новыми 750 тыс. новых инвесторов, пришедших на рынок по итогам марта 2022-го. Если говорить о существующих у нас компаниях-эмитентах, то надо признать, что некоторые из них столкнулись с трудностями надолго. Но у многих всё не так плохо, например у экспортеров. Поэтому перспективы рынка в целом неплохие, но крупные IPO пока ждать не стоит.

Автор — директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал»

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