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Минобороны РФ: ВКС уничтожили корпуса ракетно-космического завода «Артем» в Киеве

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Воздушно-космические силы России уничтожили в Киеве производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем». Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, предприятие было уничтожено «высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования».

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Представитель оборонного ведомства также рассказал, что ВКС России нанесли поражение 10 военным объектам Украины, среди которых девять районов сосредоточения живой силы и военной техники и склад боеприпасов в районе села Ильичевка.

Кроме того, высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» уничтожены три тяговых электроподстанции в районе железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное.

27 апреля российские военные уничтожили «Калибрами» ангары с западным оружием для Киева на территории Запорожского алюминиевого комбината. Оборонное ведомство показало, как экипаж фрегата из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя ракетами «Калибр» по объектам Украины.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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