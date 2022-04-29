Минобороны РФ: ВКС уничтожили корпуса ракетно-космического завода «Артем» в Киеве

Воздушно-космические силы России уничтожили в Киеве производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем». Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, предприятие было уничтожено «высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования».

Представитель оборонного ведомства также рассказал, что ВКС России нанесли поражение 10 военным объектам Украины, среди которых девять районов сосредоточения живой силы и военной техники и склад боеприпасов в районе села Ильичевка.

Кроме того, высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» уничтожены три тяговых электроподстанции в районе железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное.

27 апреля российские военные уничтожили «Калибрами» ангары с западным оружием для Киева на территории Запорожского алюминиевого комбината. Оборонное ведомство показало, как экипаж фрегата из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя ракетами «Калибр» по объектам Украины.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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