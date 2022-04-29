Кремль оценил планы США о конфискации активов бизнесменов из РФ

Намерение США конфисковать имущество бизнесменов из России, а вырученные средства направить на помощь Украине, является опасным прецедентом. Об этом в пятницу, 29 апреля, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это, конечно, очень опасный прецедент, который является вопиющим искажением любых правовых норм, нарушением всех вообще правовых понятий. Это ничто иное, как простая экспроприация частной собственности и попытка псевдо-узаконить эту экспроприацию <…> Ничего, кроме глубочайшего непонимания и неприятия, это вызывать не может», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что данные действия США демонстрируют, «насколько сейчас хрупки все общепризнанные устои» в области частной собственности.

28 апреля стало известно, что президент США Джо Байден направит предложение конгрессу по расширению полномочия правительства страны по изъятию связанных с Россией активов и их передаче в пользу Украины.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что одобрение палатой представителей США проекта, по которому власти могут направлять на поддержку Украины арестованные активы иностранцев, демонстрирует, что Вашингтону «любые законы не писаны».

Санкции Запада последовали после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».