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Песков рассказал о подготовке к юбилейной встрече глав ОДКБ

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В настоящее время ведется подготовка к проведению юбилейной встречи глав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 29 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Дата определена, подготовка ведется, точную дату назовем позже», — сказал он журналистам в ходе брифинга, отвечая на вопрос о приглашении на встречу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Как подчеркнул Песков, несмотря на юбилей организации ОДКБ, участники мероприятия будут обсуждать ситуацию на Украине.

19 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил президента России Владимира Путина посетить Ереван во второй половине 2022 года в привязке к сессии Совета ОДКБ. Российский президент приглашение принял.

Организация Договора о коллективной безопасности — военно-политический союз, созданный государствами СНГ на основе Договора о коллективной безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 1992 года.

В состав организации входят Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Армения, Белоруссия и Россия.

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