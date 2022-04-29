Над Красной площадью 9 мая пролетят «самолет судного дня» и МиГ-31И

«Самолет Судного дня» Ил-80, самолеты МиГ-31И и истребители пятого поколения Су-57 пролетят 9 мая над Красной площадью на параде Победы в Москве 9 мая в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 29 апреля рассказали в Минобороны России.

По данным ведомства, авиационную часть парада представят 77 самолетов и вертолетов — ровно по количеству лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

Откроет авиачасть парада самый большой транспортный вертолет в мире Ми-26. Также зрители увидят вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-24 и Ми-8.

После этого в небо над Москвой поднимется воздушный пункт стратегического управления, так называемый «самолет Судного дня» Ил-80 в сопровождении двух истребителей МиГ-29. Ил-80 призван обеспечить связь и управление войсками в случае уничтожения наземных коммуникаций.

Гости парада увидят стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 «Белый лебедь», судно дозаправки Ил-78, а также истребители Су-35С, современные МиГ-31И и МиГ-31БМ, истребители пятого поколения Су-57, дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Завершат воздушную часть парада Победы девять самолетов пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» и шесть штурмовиков Су-25, которые окрасят небо в цвета российского флага.

Накануне сообщалось, что восемь фронтовых истребителей МиГ-29 на параде в Москве пролетят в виде символа Z.

В Минобороны также отметили, что численность пешей колонны на параде составит более 10 тыс. военнослужащих, парадный расчет военнослужащих женского пола представят курсанты шести военно-учебных заведений.