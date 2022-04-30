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«Россети» отметили 100-летний юбилей первой в России высоковольтной подстанции

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28 апреля в Москве состоялось торжественное открытие памятной доски в честь 100-летия пуска первой в России высоковольтной подстанции напряжением 110 кВ «Кожухово» компании «Россети Московский регион». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Подстанция у деревни Кожухово была построена в соответствии планом ГОЭЛРО, решение было подписано В. И. Лениным 8 февраля 1919 года. Из-за отсутствия в России того времени собственного производства электрооборудование для нее везли кружным путем из Швейцарии. Подстанция должна была обеспечить прием мощности из Каширы и передачу ее в Московскую кабельную сеть и параллельную работу Каширской ГРЭС и ГЭС-1 в Москве, что и было выполнено в марте-апреле 1922 г. 30 апреля 1922 года первая в истории электроэнергетики России высоковольтная электроподстанция была сдана в эксплуатацию.

«Столичные энергетики всегда во главу угла ставили качественную и бесперебойную работу энергообъектов — подстанция "Кожухово" — лучшее подтверждение вековой надежности», — отметил генеральный директор компании «Россети Московский регион» Петр Синютин.

На сегодняшний день подстанция 110 кВ «Кожухово» входит в перечень питающих центров Москвы, имеющих свободную для технологического присоединения мощность и является важным энергообъектом для электроснабжения районов «Южнопортовый», «Даниловский» «Замоскоречье» Южного административного округа столицы. За 100 лет своего существования подстанция несколько раз переживала масштабную реконструкцию и на данном этапе соответствует требованиям, предъявляемым к современным питающим центрам, сохраняя, при этом, непререкаемую историческую значимость и ценность для всего электросетевого комплекса нашей страны.

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