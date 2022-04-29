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«Известия» лидируют по цитируемости среди газет в марте

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Ежедневная газета «Известия» в марте возглавила рейтинг цитируемости среди СМИ по версии «Медиалогии».

«Известия» вновь с большим отрывом от конкурентов удерживают своё первое место среди федеральных газет. Индекс цитируемости издания в марте составил 3 013,61. Вторую и третью строчки рейтинга заняли газеты «Коммерсантъ» (ИЦ: 2 388,16) и «Ведомости» (ИЦ: 701.11).

Больше всего, в марте, газету «Известия» цитировали по теме отказов магазинов электроники от продаж товаров в рассрочку и кредит в России и по теме освобождения от оплаты ЖКХ многодетных семей.

При подсчете рейтинга учитывались федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события.

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