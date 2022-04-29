Meta обжаловала решение суда о запрете ее деятельности

Американская компания Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) обжаловала решение суда Москвы о запрете ее деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

«Компания Meta обратилась с апелляционной жалобой на решение о запрете ее деятельности как экстремистской организации», — отметили в инстанции.

Ранее на решение суда были поданы две жалобы от заинтересованных лиц.

21 марта Тверской суд Москвы принял решение о немедленном запрете деятельности Meta на территории России. Как сообщил корреспондент «Известий» из зала суда, прокуратура просила запретить ее деятельность по реализации продуктов Facebook и Instagram, но не требовала запретить Facebook Messenger и мессенджер WhatsApp.

Пользователи не будут привлекаться к ответственности за размещение контента Facebook и Instagram, если он не относится к разряду запрещенных. Ограничения не коснулись мессенджера WhatsApp, так как он не выполняет функцию по публичному распространению информации.

Причиной блокировки стало решение компании в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян и военных на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Компания заверила позднее, что разрешила данную меру только на Украине.

Спустя месяц оказалось, что россияне стали проводить меньше времени в социальных сетях после блокировки Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) в России. По данным Mediascope, до блокировки у этой соцсети была доля в 15–20% в индустрии, а после ограничения доступа аудитория частично перераспределилась на другие ресурсы.