Следственный комитет России даст правовую оценку действиям военных инструкторов из Канады, которые обучали украинских неонацистов. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следователи СК России в рамках уголовных дел о преступлениях украинских националистов расследуют указанный факт и примут меры к установлению лиц, причастных к проведению военных тренировок, направленных на обучение совершению преступлений в отношении мирного населения», — говорится в сообщении.

По данным следствия, канадские инструкторы обучали представителей радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении участников организации в РФ возбуждены уголовные дела).

Ранее, 22 апреля, сообщалось, что российские военные обнаружили на базе «Азова» под Мариуполем методические пособия армии США. В документах, составленных на украинском и английских языках, описываются тактики ведения разведки и борьбы с партизанством.

Как отметила день спустя официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, спецслужбы стран НАТО под видом инструкторов из США, Великобритании и других государств участвуют в управлении боевыми действиями на Украине. Польские, британские, американские, канадские и прочие «инструкторы» давно «пасут неонацистских боевиков». И никакие это не инструкторы, подчеркнула дипломат.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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