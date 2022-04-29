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Президент Казахстана назвал «языковые патрули» провокацией спецслужб

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Вызвавшие общественный резонанс «языковые патрули» в Казахстане организованы профессиональными провокаторами. Такое заявление сделал президент республики Касым-Жомарт Токаев в пятницу, 29 апреля.

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«Имеющиеся факты дискриминации так называемых языковых патрулей — провокация. Все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действующими по заданию спецслужб. Все эти действия на языке этих служб называются активными мероприятиями», — сказал Токаев в ходе XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Президент отметил, что провокаторы не смогут подорвать единство и право государства на проведение самостоятельной политики.

Лидер Казахстана напомнил, что государственным языком является казахский язык, однако граждане республики не должны допускать какой-либо дискриминации по отношению к русскому, который также занимает должное место в конституции страны.

Он добавил, что в силу собственной истории и этнической специфики Казахстан является многоязычной страной.

Токаев добавил, что политические игры вокруг языковых проблем могут привести к непоправимым последствиям, отметив, что примеров этого в мире много.

19 августа прошлого года блогера-националиста Куата Ахметова, организовавшего в Казахстане так называемые языковые патрули и унижавшего русскоязычных граждан, задержали в Алма-Ате.

Отмечается, что во время задержания Ахметов после разговора на казахском передал телефон своей спутнице и сел в полицейскую машину, «начав испуганно говорить по-русски».

В прошлом году житель Казахстана Куат Ахметов опубликовал в YouTube серию видеозаписей, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что его и других людей сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить на государственном языке.

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